Toscana, nozze d’argento per “Memorie del passato” a Lucignano

In Valdichiana alla scoperta di usi e costumi dell’Ottocento e Novecento

Roma, 1 ott. (askanews) – Lucignano ha accolto nel weekend la 25ª edizione di Memorie del Passato, uno degli eventi più attesi dell’anno, che trasforma l’incantevole borgo in un luogo di vivace rievocazione delle tradizioni, arti e mestieri del passato. Organizzata dalla Pro Loco di Lucignano con il patrocinio del Comune, l’iniziativa ha offerto un viaggio immersivo tra le usanze quotidiane di fine Ottocento e inizio Novecento, con botteghe artigiane, spettacoli itineranti e un’atmosfera di festa che ha coinvolto l’intero centro storico.

Mario Turchetti, presidente della Pro Loco, esprime il significato dell’evento: “Celebrare la 25ª edizione è un traguardo importante. Memorie del Passato è un’occasione non solo per riscoprire arti e mestieri ormai scomparsi, ma anche per avvicinare le nuove generazioni alla cultura e alle radici di un tempo”.

Il sindaco Roberta Casini sottolinea l’importanza culturale e sociale dell’evento: “Guardare al futuro con consapevolezza significa anche preservare e tramandare le nostre tradizioni. Memorie del Passato è un’occasione unica per valorizzare Lucignano e i suoi antichi costumi, promuovendo il territorio e coinvolgendo le nuove generazioni nella salvaguardia delle nostre radici”.