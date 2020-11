L’ex giudice sportivo Giampaolo Tosel ha rilasciato quest’oggi alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli su alcuni temi attuali.

CLICCA QUI PER RESTARE SEMPRE AGGIORNATO SUL NAPOLI

Le parole di Tosel

“Juve-Napoli è una partita che non si giocherà mai, posso apprezzare la decisione del Giudice Sportivo. Ai sensi di una recente sentenza della Corte Costituzionale, la decisione sulla gara non è ribaltabile. Se il Napoli dovesse presentare ricorso alla giustizia ordinaria potrebbe avere in ritorno solo un risarcimento danni per l’eventuale dolo subito, in caso di ricorso accolto”.

CLICCA QUI PER FOTO E VIDEO ESCLUSIVI

The post Tosel: “Juve-Napoli non si giocherà mai. Giustizia ordinaria? Al massimo risarcimento danni” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento