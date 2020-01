Tosto: “Gattuso ha tanto carattere, farà bene al Napoli perché è l’uomo giusto”

Vittorio Tosto, ex calciatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli e ha parlato del momento difficile della squadra di Rino Gattuso. Ecco le sue dichiarazioni.

TOSTO: “GATTUSO E’ L’UOMO GIUSTO PER IL NAPOLI”

“Il Napoli negli ultimi dieci anni ha ottenuto solo ottimi risultati. Il Napoli riparte con la persona migliore in panchina cioè con Rino Gattuso, gli obiettivi non bisogna assolutamente chiuderli e non bisogna mettere limiti. Perché nel calcio nulla è impossibile. Credo che Gattuso con il carattere che ha sa che deve lavorare tanto e trasmettere la sua esperienza”.

NAPOLI, DEMME E LOBOTKA AD UN PASSO

“Il Napoli sta chiudendo la trattativa per Diego Demme, centrocampista centrale del Lipsia. Demme è atteso in Italia già nelle prossime ore per firmare il contratto e svolgere le visite mediche. Operazione da 12 milioni più bonus, due milioni di ingaggio al calciatore. Il primo centrocampista per Gattuso sarà Diego Demme”.

“La squadra spagnola ha infatti trovato il sostituto in Guido Rodriguez del Club America, squadra messicana. L’offerta conclusiva del Napoli è di 21 milioni per il centrocampista sloveno, soldi ce dovrebbero bastare per dare il via libera definitivo all’operazione. Lobotka da giorni aspetta il Napoli. Il giocatore ha infatti accettato le condizioni proposte da Aurelio De Laurentiis: 5 anni di contratto a 1,8 milioni di euro”.

