Tosto: “Napoli la più penalizzata dalla pandemia. La squadra è forte, può risalire al completo”

L’ex calciatore del Napoli, Vittorio Tosto, ha rilasciato alcune dichiarazioni quest’oggi a Radio Kiss Kiss Napoli su alcuni temi attuali in casa azzurra.

Le parole di Tosto

“Il Napoli è in cima alla lista delle squadre più penalizzate dalla pandemia, fermo restando che il COVID-19 ha creato problemi un po’ a tutti. Le prime problematiche da affrontare in questa situazione sono emerse proprio per una gara con il Napoli, e adesso ci sono le medesime per Lazio e Torino. Con il Napoli al completo, avremmo avuto un campionato diverso da parte degli azzurri. Ha pagato situazioni esterne, non dovute alla debolezza di questa squadra che a mio avviso è molto competitiva”.

