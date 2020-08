‘Total Audio’, quando la voce è protagonista della comunicazione

AGI – La voce, il mezzo di comunicazione più antico, colonna sonora con la radio nella nostra vita quotidiana, sta allargando il proprio campo d’intervento grazie ai nuovi media digitali, al web, ai social network, al wi-fi, e a tecnologie come il podcast e lo smart speaker. A questo mercato in evoluzione è dedicato lo speciale Total Audio allegato al numero di agosto di Prima Comunicazione domani in edicola a Milano e giovedì a Roma, e poi nel resto d’Italia che racconta questo scenario partendo con le storie del presente e del futuro delle radio, dalle più importanti per target di ascolti,

