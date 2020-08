Toti: “Cannes e Monaco saltano ma Genova avrà il suo Salone nautico”

GENOVA (ITALPRESS) – “Genova avrà il suo Salone Nautico. Dopo la cancellazione delle fiere di Cannes e Monaco ci stiamo impegnando ancora di più per garantire un Salone in piena sicurezza: è una vetrina troppo importante, la nautica è un settore trainante per la nostra regione e con questa edizione possiamo rafforzare la nostra leadership in Europa. I cantieri più importanti per la regione non si sono fermati neanche durante il lockdown e ora non possiamo permetterci nessuno stop”. Lo scrive su facebook il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

(ITALPRESS).

