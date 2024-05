Toti, Conte: corruzione ferita alla democrazia, non si può ignorare

“Accuse gravi, ne tragga le conseguenze”

Roma, 7 mag. (askanews) – Le dimissioni di Giovanni Toti sono opportune, secondo il leader M5s Giuseppe Conte. Parlando a margine di un evento ha spiegato: “Mi sembra già che leggendo le notizie di stampa ci siano fatti precisi, gravi accuse.Sicuramente è bene che ne tragga le conseguenze, per tenere come sempre a riparo le istituzioni da quello che è un discredito che ci fa male, fa male a tutti”.La politica è affetta da una “degenerazione”, c’è una “ferita alla democrazia”, i fenomeni di corruzione aumentano e non si può “fare finta di nulla”. Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte parlando a margine di un evento a Roma, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano di commentare l’inchiesta che ha portato agli arresti domiciliari del presidente della Liguria Giovanni Toti.Il leader dei 5 stelle ricorda i voti comprati per cifre “dai 10 ai 20 euro, fino a 50 euro. Non possiamo fare finta di nulla, è una degenerazione, una ferita grandissima alla democrazia”.”La politica – ha aggiunto – deve avere uno scatto di orgoglio, un sussulto di dignità. Le inchieste devono andare avanti, noi dobbiamo assolutamente rigenerare le nostre forze, fare pulizia.Tutte le forze politiche devono predisporsi in questa direzione”.