GENOVA (ITALPRESS) – “I dati valutati dal Ministero che monitorano l’andamento del Covid in Liguria continuano a migliorare. Il report numero 26 arrivato oggi dal Governo e dall’Istituto Superiore di Sanità e che comprende il periodo dal 2 all’8 novembre indica i valori che fanno riferimento alla penetrazione del contagio nella nostra regione i famosi Rt in discesa. L’Rt medio è infatti di 1 2 e l’Rt sintomi di 1 1”. Lo ha scritto il Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti in un post sulla sua pagina Facebook. “Per spiegare meglio – continua Toti – quando la Liguria è stata classificata in zona arancione avevamo un Rt pari a 1.47 con picco di 1.52 a Genova.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Toti “Dati Covid Liguria continuano a migliorare, Rt in discesa” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento