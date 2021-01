“Non è detto che si arrivi alle elezioni, per noi non ci sarebbe niente di scandaloso nel dar vita a un Governo per risolvere i problemi del Paese, ma deve avere un’ampia maggioranza e deve avere le idee chiare”. Lo ha detto Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria e leader di Cambiamo!, in merito alla crisi di Governo.

L'articolo Toti "Il Conte ter non può risolvere i problemi del Paese" proviene da Notiziedi.

