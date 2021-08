Toti: “Il vaccino ci tiene lontani dagli ospedali, il resto sono caz…e”

GENOVA – “Al netto delle caz…e che sento dire in giro, l’unica cosa che ci tiene lontani dagli ospedali e ci consente di continuare a vivere tutti insieme, senza tornare a doverci chiudere in casa, sono i vaccini. La maggior parte dei ricoverati oggi è non vaccinata”. Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, nel corso di una diretta Facebook.

“Dire che avere il vaccino o non averlo è la stessa cosa non sta né in cielo né in terra- prosegue il governatore- dobbiamo continuare a vaccinarci ed è per questo che sto letteralmente stalkerizzando tutta la sanità della Liguria perché anche in questa settimana di Ferragosto non si interrompa la poderosa campagna vaccinale”.

