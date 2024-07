Toti incontra Salvini: la Procura dà l’ok, si attende la gip

GENOVA – Parere favorevole da parte della Procura di Genova ai nuovi incontri politici chiesti dal governatore sospeso e agli arresti domiciliari, Giovanni Toti. La richiesta, presentata dall’avvocato Stefano Savi, era arrivata sul tavolo della gip, Paola Faggioni, in seguito alla decisione del Tribunale del Riesame di confermare la misura cautelare per Toti, recluso nella sua casa di Ameglia dal 7 maggio scorso.

Il governatore dovrebbe, dunque, incontrare i due assessori regionali della sua lista, Giacomo Giampedrone e Marco Scajola, ma soprattutto il vicepremier Matteo Salvini.

L’autorizzazione finale della gip dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Come anticipato dallo stesso Toti in una lettera scritta al suo avvocato venerdì scorso, i nuovi incontri saranno l’occasione per valutare l’opportunità o meno di dimettersi e mandare la Liguria a elezioni anticipate.

Dalla Procura, parere favorevole anche alla nuova istanza di conversione dal carcere agli arresti domiciliari della misura cautelare per l’ex presidente dell’Autorità portuale, Paolo Emilio Signorini. Anche in questo caso, l’ultima parola spetta alla gip, ma viste le nuove rassicurazioni degli avvocati Enrico e Mario Scopesi sul fatto che Signorini potrebbe essere assistito dalla figlia o dal fratello, questa volta il via libera potrebbe arrivare.

