Toti: “Le Regioni chiederanno restrizioni solo per i non vaccinati”

GENOVA – “Come Regioni chiederemo che le misure restrittive legate alle fasce di colore, se devono valere per qualcuno, valgano per le persone che non hanno fatto il vaccino e non per le persone che lo hanno correttamente fatto”. Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, a margine dell’inaugurazione del Salone Orientamenti a Genova.

Il Governatore si è espresso anche sulla possibilità che la Liguria entri in zona gialla nelle prossime settimane: “Tutti rischiamo in questo Paese, ero al telefono con Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni, e l’incidenza è alta in molte parti del Paese. In Liguria, gli ospedali sono ancora significativamente vuoti, quindi non vi è alcuna emergenza nella nostra regione: non sono preoccupato, sono attento e prudente”.

Già in mattinata, intervistato da ‘Agorà’ su Rai 3, Toti aveva preannunciato un cambio di strategia da parte delle Regioni: “Come l’anno scorso stringevamo e allargavamo le chiusure a seconda di come andava il Covid, quest’anno dovremmo fare la stessa cosa utilizzando il green pass: il green pass da vaccino vale di più che il green pass da tampone, che può essere valido solo per cose essenziali”.

“Trattare con le stesse regole e la stessa legge persone in situazioni diverse è la base dell’ingiustizia – aveva aggiunto il presidente della Regione Liguria – se è complicato l’obbligo vaccinale perché non possiamo pensare che i sindaci firmino i Tso per tutti i no vax, anche se lo riterrei eticamente giusto, dobbiamo lavorare sul green pass”.

