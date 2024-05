Toti, Meloni: “Misure cautelari guarda caso in campagna elettorale. Dimissioni? Lui sa cosa è meglio”

ROMA – “Mi piacerebbe in futuro, non solo per Giovanni Toti ma per qualsiasi italiano, che tra quando viene formulata una richiesta di misure cautelari e quando quella richiesta viene eseguita non passassero mesi, per poi magari eseguire quella richiesta guarda caso in campagna elettorale. Perché se c’è il rischio di reiterazione del reato, come è stato detto, quel rischio va fermato subito, non va fermato dopo mesi magari in campagna elettorale. Quando avremo un sistema così forse le cose funzioneranno meglio”. Lo dice la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervistata da Paolo Del Debbio a ‘Dritto e Rovescio’ su Rete 4.

“NON HO ELEMENTI PER DIRE SE TOTI SI DEVE DIMETTERE O NO, LUI SA COSA È MEGLIO”

“Non ho gli elementi per dire se” Toti “debba dimettersi oppure no” da presidente della Regione Liguria: “Intanto perché non ho avuto la possibilità di studiare le carte e poi perché non posso parlare con Giovanni Toti“. Lo dice la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervistata da Paolo Del Debbio a ‘Dritto e Rovescio’ su Rete 4.

“Penso che questa sia una decisione che sta in capo a Giovanni, che ha dimostrato sempre di amare la Regione che governa, di amare la sua gente e sicuramente sa cosa sia meglio per la sua regione e conosce la verità su questa vicenda”, conclude Meloni.

