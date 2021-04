Toti: “Per maggio si può pensare a vaste a riaperture nel Paese”

GENOVA – “Calcolo per il mese di maggio di aver messo in sicurezza tutte le persone che rischiano di più dalla contrazione del virus e hanno una maggiore probabilità di andare in ospedale. Spero che nelle prossime due, tre settimane si possa programmare e riaprire perché non c’è un ristoro sufficiente a chi è rimasto chiuso a singhiozzo per un anno”. Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, a “Mattino cinque” su Canale 5. “Vaccinati gli ultra 70enni- prosegue il governatore- ci dovremo fare una ragione che il virus circola e dobbiamo iniziare a riaprire. L’anno scorso abbiamo riaperto la prima settimana di giugno e non avevamo i vaccini. Per la prima settimana di maggio si può pensare a vaste riaperture del Paese”.

“ASTRAZENECA ORA VA AI PIÙ ANZIANI, IL GOVERNO DIA NUOVO PIANO”

“Siccome un certo numero di dosi di AstraZeneca ora va spostato sulla popolazione più anziana, dovremo spostare altri vaccini sui più giovani: come cambia il piano vaccinale? Dal 7 febbraio scorso è il Governo che decide. C’eravamo inventati le categorie prioritarie per usare un vaccino che inizialmente non andava bene per i più anziani, ora Ema si è rimangiata tutto. Vorrà dire che accelereremo la vaccinazione sopra i 60 anni” spiega Toti a “Mattino cinque”.

“Abbiamo capito che cosa fare, nonostante l’Aifa e il Cts- prosegue il governatore- ieri ho sentito troppi condizionali e l’Ema su AstraZeneca ha preso alla lettera il proverbio ‘dire tutto e il contrario di tutto’. È un vaccino sicuro, bisogna che il governo sia chiarissimo: per un criterio di massima prudenza questo vaccino, già sicuro per tutti, lo somministreremo a chi ha più di 60 anni. E i richiami dice Ema che sono sicuri”.

