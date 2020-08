GENOVA (ITALPRESS) – “Alta la guardia, con prudenza ma con lucidità. Nelle terapie intensive in tutta la Liguria da questa mattina c’è un solo paziente covid. Gli altri due ne sono usciti fortunatamente. Non dobbiamo avere paura, dobbiamo convinvere con il virus mentre lo combattiamo. L’allarmismo non serve in questo momento ma neanche sottovalutare il rischio, come ho visto in alcune situazioni che vanno condannate, senza se e senza ma. Una cosa però va detta: contagio non vuol dire malattia, tanto è vero che la maggior parte delle persone trovate positive grazie ai nostri screening sono asintomatiche. I cluster liguri sono tutti stati tracciati con efficienza e rapidità e di questo ringraziamo la nostra sanità che si sta dimostrando una delle migliori d’Italia”.

L’articolo Toti “Un solo paziente Covid in terapia intensiva in Liguria” proviene da Notiziedi.

