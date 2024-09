ROMA – L’Italia resta con il fiato sospeso per Toto Schillaci. Il bomber di “Italia 90” è ricoverato all’ospedale Civico di Palermo nel reparto di Pneumologia in gravi condizioni. A confermarlo è la sua famiglia che attraverso una breve comunicazione diffusa sui social dall’account Instagram dell’ex calciatore chiarisce: “Viste le innumerevoli chiamate da parte di molte testate giornalistiche e viste le brutte le notizie che circolano- scrivono- informiamo che il nostro amato Totò è in condizioni stabili ed è controllato da una equipe di medici continuamente notte e giorno. Forza Totò”.

L’eroe delle “notti magiche” è in cura da qualche anno per un tumore e ha subito anche diversi interventi, è stato in terapia alla clinica la Maddalena e da ieri sera è ricoverato nell’ospedale cittadino. Il 59enne non ha mai nascosto la sua malattia, ha raccontato il terribile momento della diagnosi, le terapie, il dolore. Il male sembrava sconfitto ma ora ha avuto un peggioramento.

La carriera del capocannoniere del Mondiale del ’90 è iniziata nel Messina, per proseguire alla Juventus, all’Inter e al Jubilo Iwata (Giappone). Nato e cresciuto in una famiglia modesta, tre fratelli e una sorella, il papà muratore. Prima di fare del calcio la sua professione è stato gommista, garzone di pasticceria, ambulante. Dopo il successo, Schillaci ha gestito per anni un centro sportivo per giovani in una zona popolare di Palermo. Nel 2004 aveva partecipato “all‘Isola dei famosi”, nel 2023 ha partecipato con la moglie Barbara al programma “Pechino Express“, poco prima era stato operato di tumore per due volte. Ora la ricaduta.

L’articolo Totò Schillaci ricoverato in ospedale, la famiglia smentisce “brutte notizie”: “È stabile” proviene da Agenzia Dire.

