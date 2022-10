Totoministri, per i bookmaker Panetta favorito per l’Economia. Ci sono anche Bongiorno e Ronzulli

ROMA – È conto alla rovescia per l’inizio della legislatura: in settimana è fissata la prima seduta del Parlamento, mentre continuano le trattative all’interno del centrodestra per ’riempire’ le caselle dei ministri. Come riporta Agipronews, il fornitore di quote per i bookmaker internazionali Oddsdealer.net conferma all’Economia Fabio Panetta, a 1,83, con Domenico Siniscalco a 2,89 e Dario Scannapieco a 4,82.

LEGGI ANCHE: Meloni: “FdI sarà modello di ispirazione, governo di altissimo livello”

PIANTEDOSI, BONGIORNO, TAJANI

Matteo Salvini continua a ’rivendicare’ il Viminale, ma i trader scommettono su Matteo Piantedosi, avanti a 2 volte la scommessa. Spunta però il nome di Giulia Bongiorno, seconda in quota a 2,90, con Giuseppe Pecoraro che insegue a 3,85. Se non dovesse andare all’Interno, Bongiorno punta anche alla Giustizia (a 3,20), dove però è favorito Carlo Nordio a 1,80. Terzo in quota Francesco Paolo Sisto a 4. Per i bookie, alla Farnesina dovrebbe andare Antonio Tajani, favorito a 1,40 su Elisabetta Belloni (a 4) e Giampiero Massolo (a 7).

Per la Difesa è ’derby’ tra Guido Crosetto e Adolfo Urso (entrambi a 2,65), l’outsider è il segretario generale della difesa, il generale Luciano Portolano, a 2,90.

LEGGI ANCHE: Bonelli: “Salvini non può fare il ministro dell’Interno, ecco i tre motivi”

ROCCA O RONZULLI?

Per la Salute il favorito è Francesco Rocca, presidente del Comitato Nazionale della Croce Rossa Italiana, a 1,88. Spunta il nome di Guido Bertolaso, seconda ipotesi a 2,90 davanti a Licia Ronzulli, ’sponsorizzata’ da Berlusconi e ultima a 4,60.

La Lega rivendica la presidenza della Camera, dove potrebbe andare uno tra Giancarlo Giorgetti (a 1,85 e Riccardo Molinari (a 2,80), con l’attuale capogruppo di Forza Italia, Paolo Barelli, a 5 volte la scommessa. È braccio di ferro a Palazzo Madama tra Anna Maria Bernini (a 2,28) e Ignazio La Russa, vicino a 2,75. Meno chance per il leghista Roberto Calderoli, ultimo a 3,40.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Totoministri, per i bookmaker Panetta favorito per l’Economia. Ci sono anche Bongiorno e Ronzulli proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento