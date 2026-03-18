mercoledì, 18 Marzo , 26
HomeUncategorizedTottenham-Atletico Madrid: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv
tottenham-atletico-madrid:-orario,-probabili-formazioni-e-dove-vederla-in-tv
Tottenham-Atletico Madrid: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv
Uncategorized

Tottenham-Atletico Madrid: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

(Adnkronos) – Torna la Champions League. Oggi, mercoledì 18 marzo, il Tottenham ospita l’Atletico Madrid – in diretta tv e streaming – nel ritorno degli ottavi di finale della massima competizione europea. Si parte dalla vittoria per 5-2 dei Colchoneros in Spagna, segnata dalla scelta, rivelatasi disastrosa, di Tudor di lanciare Kinsky in porta al posto di Vicario, salvo poi sostituirlo dopo meno di 15 minuti proprio con l’azzurro dopo due papere del portiere ceco.  

Servirà insomma un’impresa agli Spurs per ribaltare il risultato, mentre gli uomini di Simeone vedono a un passo i quarti di Champions League. 

  

La sfida tra Tottenham e Atletico Madrid è in programma oggi, mercoledì 18 marzo, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni: 

Tottenham (4-2-3-1): Vicario; Porro, Danso, Van de Ven, Spence; Gray, Sarr; Tel, Simons, Kolo Muani; Solanke. All. Tudor 

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Simeone, Llorente, Cardoso, Lookman; Griezmann, Alvarez. All. Simeone. 

 

Tottenham-Atletico Madrid sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

 

Previous article
Champions, oggi Liverpool-Galatasaray: orario, probabili formazioni e dove vederla

POST RECENTI

Uncategorized

Champions, oggi Liverpool-Galatasaray: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) - Torna in campo il Liverpool in Champions League. Oggi, mercoledì 18 marzo, i Reds affrontano il Galatasaray nel ritorno degli ottavi della...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Scooter e moto 2026, prenotazione ecobonus al via da oggi: fino a 4mila euro di incentivo

(Adnkronos) - Bonus 2026 per moto e motorini al via. Si aprono oggi, mercoledì 18 marzo, dalle 12 le prenotazioni degli incentivi per i...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Champions, oggi Barcellona-Newcastle: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) - Torna in campo il Barcellona in Champions League. Oggi, mercoledì 18 marzo, i blaugrana ospitano il Newcastle al Camp Nou nel ritorno...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Champions, oggi Bayern Monaco-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) - L'Atalanta torna in campo in Champions League. Oggi, mercoledì 18 marzo, i bergamaschi affrontano il Bayern Monaco nel ritorno degli ottavi di...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.