tottenham-manchester-city-0-2,-guardiola-ipoteca-la-premier-league

(Adnkronos) – Il Manchester City vince 2-0 sul campo del Tottenham nella 37esima giornata della Premier League e ipoteca il quarto titolo consecutivo, il sesto negli ultimi 7 anni e il decimo in assoluto. La formazione di Guardiola si impone con la doppietta di Haaland, a segno al 51′ e su rigore al 91′. I citizens hanno 88 punti, 2 in più rispetto all’Arsenal, secondo a quota 86. Domenica l’ultima giornata. Il Manchester City riceve il West Ham, che non ha più nulla da chiedere al campionato. L’Arsenal chiude in casa contro l’Everton, salvo da tempo.