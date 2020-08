Francesco Totti, leggenda della Roma, oggi ha fatto visita all’amico ed ex compagno di Nazionale Gennaro Gattuso a Castel Volturno in vista di Barcellona-Napoli. Lo storico attaccante e capitano giallorosso ha dichiarato ai microfoni di Sky:

“Posso dare energia ad Insigne? Certo, io e tutta l’Italia speriamo che il Napoli possa passare il turno di Champions League a Barcellona. Le altre italiane? Tifo soprattutto per la Roma a Siviglia! Zaniolo deve dare continuità a quello che sta facendo, la strada per il Pallone d’Oro è lunga. Gattuso? L’ho trovato bene, è in grande forma”.

Totti in visita a Castel Volturno: le ultime sugli azzurri

Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Barcellona per gli ottavi di ritorno di Champions League in programma sabato al Camp Nou (ore 21).

La squadra ha iniziato la sessione con riscaldamento a secco seguite da lavoro atletico finalizzato alla velocità. Di seguito esercitazioni tattiche e chiusura con partitina a campo ridotto. Terapie per Lorenzo Insigne.

CLICCA QUI PER FOTO E VIDEO ESCLUSIVI!

The post Totti a Castel Volturno: “Gattuso in forma, spero che il Napoli passi contro il Barcellona” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento