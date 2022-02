Totti e Ilary si stanno lasciando? Sui social i fan disperati: “L’amore non esiste”

ROMA – Mentre in Italia e nel mondo sale tensione per l’escalation della crisi in Ucraina, a creare apprensione sui social arriva anche la notizia della separazione di una coppia storica, quella formata dal ‘Pupone’, Francesco Totti e dalla conduttrice, Ilary Blasi.

“Ma peggio della separazione dei Totti-Blasi ci saranno quelli che verranno a scrivere “CI SONO TANTI PROBLEMI IN KWESTO MONDO E VOI PENSATE A TOTTI E ILARY” certo Giancarlo io credo nell’amore mica nella guerra e se Francesco e Ilary si stanno lasciando io non credo più a nulla”, scrive un utente su Twitter, mentre il profilo ‘Le frasi di Osho’, ironizza sull’evento postando una foto di Biden e Putin, con il presidente americano che dichiara: “Totti e Ilary se stanno a lascià e questo pensa all’Ucraina”.

La storica coppia, insieme da venti anni, diciassette dei quali come marito e moglie, ha fatto sognare gli italiani, grazie anche alle tante dichiarazioni d’amore sul campo del ‘Capitano’ alla sua dolce metà, indimenticabile la maglia alzata con la scritta ‘6 unica’, dopo il goal del 5 a 1 alla Lazio, il 13 marzo del 2011. Altro momento iconico è stato quello dell’addio alla Roma del calciatore, con Ilary e i loro tre figli a sostenerlo nel momento più difficile della carriera.

Ora tutto questo sembrerebbe appartenere al passato. A lanciare la notizia della crisi, rimbalzata immediatamente su tutti i giornali, è stato lunedì pomeriggio Dagospia, descrivendo ‘l’ennesima lite’ tra i due durante una gita fuori porta a Castel Gandolfo, il 5 febbraio. Da lì sono esplose le indiscrezioni: dalla separazione in casa che va avanti da mesi, a un presunto flirt di Ilary con un suo collega. Fino al Pupone innamorato di un’altra donna. Da parte di entrambi silenzio assoluto, nessuna smentita sulla crisi.

Alla notizia della fine della love story tra Totti e Ilary, Twitter è stato inondato da un fiume di cinguettii disperati. C’è chi annuncia di non credere ufficialmente più nell’amore (“Io già non riuscivo a lasciarmi andare nei rapporti. Dopo aver letto della presunta crisi tra Ilary Blasi e Francesco Totti, confermo la mia scelta di voler fare affidamento solo sulle serie tv e sugli aperitivi”) e chi aggiunge la notizia all’elenco delle numerose disgrazie degli ultimi anni (Pandemia ancora in corso, la Regina col covid, Ilary e Totti che si lasciano, Terza Guerra Mondiale, ormai nessuna certezza. #RussiaUcraina). Non mancano i meme, come quello con Checco Zalone e la scritta: “Ma che comportazione è questa!!!”.

Ilary e Totti si separano??Quale orrido scherzo di carnevale è mai questo. pic.twitter.com/nGjC0SPjBK — Møe (@Me_nef8) February 21, 2022

Quando ti dicono che Totti ed Ilary sono in crisi: pic.twitter.com/OZrEzgiv0s — Collin2997 (@Collin2997) February 21, 2022

Io già non riuscivo a lasciarmi andare nei rapporti. Dopo aver letto della presunta crisi tra Ilary Blasi e Francesco Totti, confermo la mia scelta di voler fare affidamento solo sulle serie tv e sugli aperitivi. — Trash Italiano (@trash_italiano) February 21, 2022

Ma peggio della separazione dei Totti-Blasi ci saranno quelli che verranno a scrivere “CI SONO TANTI PROBLEMI IN KWESTO MONDO E VOI PENSATE A TOTTI E ILARY” certo Giancarlo io credo nell’amore mica nella guerra e se Francesco e Ilary si stanno lasciando io non credo più a nulla — Fred (@FredMosby_) February 21, 2022

