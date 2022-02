Totti smentisce la crisi con Ilary: “Fake news. Fate attenzione ci sono i bambini di mezzo”

ROMA – “Nelle ultime ore ho letto sui media tante cose su di me e soprattutto sulla mia famiglia. Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news”. Francesco Totti smentisce categoricamente la crisi con Ilary Blasi e affida a un video su Instagram un appello che pronuncia con tono deciso: “Mi rivolgo a tutti voi che scrivete queste cose. Fate attenzione, perché di mezzo ci sono i bambini e i bambini vanno rispettati. E sinceramente mi sono veramente stancato di dover smentire”. Poco prima, anche Ilary Blasi aveva fatto capire che la famiglia è unita, postando un video, sempre sullo stesso social, in cui si trovano tutti in un noto ristorante della Capitale, a due passi dal Quirinale.

