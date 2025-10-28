totti-‘spinge’-spalletti-alla-juve:-“farebbe-un-grande-acquisto”

(Adnkronos) –

Francesco Totti ‘spinge’ Luciano Spalletti verso la Juventus. Oggi, martedì 28 ottobre, l’ex capitano della Roma ha parlato del futuro del suo ex allenatore, candidato principale a sostituire Igor Tudor sulla panchina bianconera.

“Da quello che si vocifera è uno dei candidati. Penso che la Juventus farebbe un grande acquisto se dovesse puntare su di lui, è un leader forte, un presente, un tecnico che vuole fare bene ovunque vada. Penso che la Juve avrebbe veramente un grande affare”, ha detto al microfono di Sky Sport.