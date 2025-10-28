totti-‘spinge’-spalletti-alla-juve:-“farebbe-un-grande-acquisto”

martedì, 28 Ottobre , 25

Rapporto di lavoro subordinato tra familiari, ecco cosa bisogna sapere

(Adnkronos) - Dall’assoggettamento ai poteri datoriali, alla effettiva...

Benjamin Mascolo confessa: “Abbiamo perso due bambini prima di Athena”

(Adnkronos) - "L’amore che oggi provo, nel tenere...

Il principe Andrea ospitò Epstein, Maxwell e Weinstein al Royal Lodge

(Adnkronos) - Il principe Andrea ospitò Jeffrey Epstein,...

Dynamo Camp, al via progetto ‘Sorriso è cura’ per dare felicità a bambini malati

(Adnkronos) - In Italia, oltre 316.000 bambini e...
Francesco Totti ‘spinge’ Luciano Spalletti verso la Juventus. Oggi, martedì 28 ottobre, l’ex capitano della Roma ha parlato del futuro del suo ex allenatore, candidato principale a sostituire Igor Tudor sulla panchina bianconera. 

“Da quello che si vocifera è uno dei candidati. Penso che la Juventus farebbe un grande acquisto se dovesse puntare su di lui, è un leader forte, un presente, un tecnico che vuole fare bene ovunque vada. Penso che la Juve avrebbe veramente un grande affare”, ha detto al microfono di Sky Sport. 

 

