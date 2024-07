tour-de-france,-oggi-nona-tappa:-orario-e-diretta-tv

(Adnkronos) – Il Tour de France 2024 propone la nona tappa oggi 7 luglio. Il programma prevede la frazione con partenza e arrivo a Troyes, 199 km con 4 Gran Premi della montagna e 32 km di sterrato che possono vivacizzare decisamente la giornata anche in chiave classifica generale. Riflettori puntati sulla maglia gialla Tadej Pogacar, che sullo sterrato ha dimostrato il proprio valore trionfando quest’anno nella Strade Bianche. La nona tappa rappresenta un mix inedito. I quattro GPM non sono salite proibitive – Cote de Bergeres (1,7 km, 5,2% di pendenze), Cote de Baroville (2,8 km al 4,8%), Cote de Val Frion (2,2 km al 5%) e Cote de Chacenay (3 km al 4,3%) – ma si intrecciano con i tratti non asfaltati, ponendo una sfida inedita per i corridori.

La partenza è in programma alle 13.35, l’arrivo è previsto attorno alle 18. Raidue trasmetterà la tappa in diretta in chiaro dalle 14.45, con streaming su RaiPlay. Per gli abbonati, diretta dalle 12.45 su Eurosport 1 (canale 210 Sky) e streaming su Discovery Plus, eurosport.it, Sky Go e NOW.