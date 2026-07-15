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Tour de France, oggi tappa 11: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro)
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Tour de France, oggi tappa 11: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro)

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(Adnkronos) – Il Tour de France 2026 torna protagonista con la undicesima tappa. Oggi, mercoledì 15 luglio, la Grande Boucle riprende la sua corsa – in diretta tv e streaming – dopo il giorno di riposo di ieri con una frazione da 161,3 chilometri che partirà da Vichy e arriverà a Nevers. In maglia gialla rimane uno dei grandi favoriti alla vittoria finale, lo sloveno Tadej Pogacar. 

 

Il percorso dell’undicesima tappa del Tour de France sarà prevalentemente pianeggiante. Dopo poco più di 27 chilometri si arriverà al traguardo volante di Saint-Pourcain-Sur-Siou, per poi raggiungere la prima scalata del Cote de Billonniere, una salita di quarta categoria al 5,8% di pendenza media. A meno di quaranta chilometri dall’arrivo di Nevers invece i ciclisti affronteranno la salita del Cote de Billy-Chevannes, una scalata di quarta categoria al 5%. 

 

La partenza dell’11esima tappa del Tour de France è prevista per le ore 13.50, con l’arrivo che è invece in programma intorno alle 17.31.  

La Grande Boucle sarà trasmessa in diretta televisiva e in chiaro sui canali Rai, tra Rai 2 e RaiSport, ma anche sui canali Eurosport. Il Tour si potrà seguire anche in streaming su RaiPlay, HBO Max, Discovery+, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels. 

 

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