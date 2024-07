tour-de-france,-oggi-tappa-21:-orario-crono,-percorso-e-diretta-tv

(Adnkronos) – Il Tour de France 2024 si chiude oggi con la tappa numero 21, l’ultima in programma. Domenica 21 luglio va in scena la crono di 33,7 km con partenza da Montecarlo, nel Principato di Monaco, e arrivo a Nizza. La maglia gialla Tadej Pogacar si avvia a trionfare nella corsa dopo 5 vittorie parziali e, nell’ultima frazione, potrebbe andare a caccia del successo numero 6 per chiudere in bellezza. L’avversario principale, se non l’unico, è Remco Evenepoel. Il tracciato non è propriamente per specialisti puri, vista la presenza di una salita ‘vera’: 8,1 km fino a La Turble, con un’ascesa di pendenza media del 5,6%. Il primo corridore partirà alle 14.40. L’arrivo di Pogacar, ultimo a partire, avverrà alle 19.30 circa.

La tappa sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Raidue dalle 15.40, con diretta streaming su RaiPlay. Per gli abbonati, diretta dalle 14.15 su Eurosport 1 (canale 210 Sky) e in streaming su Discovery Plus, eurosport.it, Sky Go e NOW.