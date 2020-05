“Towers of Everland” è il nuovo gioco aggiunto questa settimana ad Apple Arcade

“Towers of Everland” di Cobra Mobile è stato lanciato su Apple Arcade per iPhone, iPad, Apple TV e Mac. Il gioco è descritto come la combinazione di elementi di esplorazione, combattimento e gioco di ruolo in una ricerca di avventura.

Benvenuti a Towers di Everland, dove l’esplorazione, i combattimenti e gli elementi RPG si fondono per creare un’esperienza incredibile; un’avventura affascinante che si svolge attraverso un susseguirsi di eventi,

