Toyota ferma produzione in 10 linee di produzione in Giappone

Dopo esplosione in impianto di uno dei suoi fornitori

Roma, 17 ott. (askanews) – Toyota Motor ha annunciato oggi di aver dovuto fermare 10 linee di produzione in sei stabilimenti nel Giappone centrale poiché sta avendo difficoltà nell’approvvigionamento di molle in seguito a un’esplosione presso uno dei suoi fornitori. Non si sa quando le operazioni potranno riprendere.

L’incidente è avvenuto lunedì pomeriggio presso la fabbrica di Chuo Spring nella città di Toyota, prefettura di Aichi, ha riferito la case automobilistica. Secondo Chuo Spring, due lavoratori di sesso maschile, uno sulla trentina e un altro sulla quarantina, sono rimasti feriti e uno è stato portato in ospedale per cure.

L’esplosione ha danneggiato parte dell’impianto del fornitore, compreso il forno di essiccazione, e la causa dell’incidente è ancora oggetto di indagine, ha detto Chuo Spring.

Toyota ha 14 stabilimenti di assemblaggio in tutto il Giappone che producono automobili sia per il mercato nazionale che per quello estero.