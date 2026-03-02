toyota-italia-vendite-febbraio-+14%,-quota-7,1%

Milano, 2 mar. (askanews) – Toyota si conferma anche a febbraio primo marchio estero con 11.183 auto vendute (+14%) e una quota di mercato del 7,1%. Leader anche nelle full hybrid con Yaris Cross, nuova Aygo X Hybrid e Yaris ai primi tre posti. In crescita il canale privati che rappresenta il 70% del mix di vendita di Toyota, con una quota di mercato del 9,4%. Nel mercato premium, Lexus con una quota del 2,1% conferma i risultati rispetto allo scorso anno.

“In un mercato che segna a febbraio una crescita considerevole, confermiamo la nostra leadership tra i marchi esteri e nello stesso tempo registriamo una crescita rilevante del mercato privati che rappresenta oggi il 70% della nostra mix di vendita. Notiamo positivamente anche la crescita continua e costante della proposta full hybrid che porta con sé importanti vantaggi per l’ambiente e che ormai sfiora il 20% del mercato totale da inizio anno e di cui ci confermiamo leader con il 42% di quota e tre nostre vetture sul podio, tra cui la nuova Aygo X Hybrid, la più venduta da inizio anno e che sta superando le nostre migliori aspettative”, afferma Alberto Santilli, Ad di Toyota Italia.