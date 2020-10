Toyota presenta il nuovo HILUX, il pick up della gamma professional

Toyota presenta il nuovo HILUX, il modello storico che dal 1968 a oggi rappresenta un punto di riferimento per i clienti di tutto il mondo del segmento dei pick-up.

Massima espressione della qualità, dell’affidabilità e della durabilità dei modelli Toyota, rappresenta da sempre l’icona inarrestabile del brand. Giunto all’ottava generazione, ha dimostrato in tutti questi anni la sua capacità di affrontare ogni tipo di terreno e superare ogni tipo di ostacolo, conquistando le mete più remote del pianeta come il Polo Nord, i vulcani islandesi, il continente antartico, e raggiungendo anche il podio alla Dakar del 2019. Il nuovo HILUX combina un innovativo e sorprendente design,

