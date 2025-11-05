toyota:-ricavi-semestre-+5,8%,-alza-guidance-nonostante-dazi-usa

Milano, 5 nov. (askanews) – Toyota rivede al rialzo le stime per l’esercizio 2025-26 alla luce del primo semestre, nonostante l’impatto dei dazi Usa. Nel primo semestre (aprile-settembre 2025) i ricavi consolidati sono saliti del 5,8% a 24.630 miliardi di yen (circa 146 miliardi di euro), mentre l’utile operativo è sceso del 18,6% a 2.006 miliardi di yen (circa 12 miliardi di euro). Più contenuta la flessione dell’utile netto -7% a 1.773 miliardi di yen, (10,5 miliardi di euro). I volumi sono in aumento: le vendite globali di veicoli sono cresciute del 5% raggiungendo quota 4,783 milioni di unità.

In merito ai dazi Usa, nel semestre l’impatto sull’utile operativo è pari a circa 900 miliardi di yen (circa 5,3 miliardi di euro) e su base annua l’impatto stimato sale a 1.450 miliardi di yen (circa 8,6 miliardi di euro). Per aree geografiche, nel semestre il Nord America, nonostante i dazi, ha registrato volumi in aumento del 13,8% a 1,533 milioni di veicoli e fatturato in crescita, ma con un risultato operativo negativo per 67,8 miliardi di yen, pari a circa 380 milioni di euro. L’Europa cresce dell’8,9% sul fatturato, con 573 mila consegne nel semestre, ma mostra una contrazione del margine operativo del 7%. L’Asia è in lieve calo sui ricavi e penalizzata dal cambio. Il Giappone è sostanzialmente stabile e le altre regioni mostrano un miglioramento dei margini.

Alla luce dei risultati e della domanda, Toyota aggiorna al rialzo le stime annuali. L’utile operativo atteso per l’intero esercizio passa da 3,2 a 3,4 trilioni di yen (circa 19 miliardi di euro), mentre l’utile netto sale da 2,66 a 2,93 trilioni di yen (circa 17 miliardi di euro). Sul fronte volumi Toyota ritocca al rialzo la previsione di circa 100mila unità a 11,3 milioni di veicoli. Il dividendo per l’anno viene confermato a 95 yen per azione, +5 yen rispetto all’esercizio precedente.