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Toyota vendite marzo -7,3%, in calo Usa e Ue per dazi e lancio Rav4
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Toyota vendite marzo -7,3%, in calo Usa e Ue per dazi e lancio Rav4

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Milano, 27 apr. (askanews) – Il gruppo Toyota, incluse anche Daihatsu e Hino, ha chiuso il mese di marzo con vendite globali pari a 897.871 veicoli in calo del -7,3% su base annua, portando il totale dei primi tre mesi del 2026 a 2,46 milioni di unità (-2,4%). La produzione globale a marzo è aumentata del 3,9% a 1,02 milioni di veicoli, mentre da inizio anno è in calo dello 0,7% a 2,73 milioni di veicoli. Lo scorso anno Toyota si è confermato primo gruppo auto al mondo con una produzione di 11,3 milioni di veicoli, consolidando la leadership su Volkswagen. In Borsa a Tokyo Toyota registra un rialzo dello 0,3%.

Le vendite fuori dal Giappone si attestano a 755.646 unità nel mese (-7,2%), per un cumulato di 2,07 milioni (-1,6%). Negli Stati Uniti, Toyota registra a marzo 247.109 unità vendute (-7,9%), con un totale da inizio anno di 657.286 veicoli (-0,3%). A pesare l’effetto dazi e il lancio del nuovo bestseller Rav4 .

Sul fronte europeo, le vendite di marzo si attestano a 113.875 unità (-5,6%), con un cumulato di 307.717 veicoli (-0,2%). In evidenza i modelli ibridi +10,6% a 265.124 unità.

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