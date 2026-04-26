domenica, 26 Aprile , 26
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOTozzi-Burioni, scontro social sulla caccia: "Studia", "No ai fanatici"
tozzi-burioni,-scontro-social-sulla-caccia:-“studia”,-“no-ai-fanatici”
Tozzi-Burioni, scontro social sulla caccia: “Studia”, “No ai fanatici”
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Tozzi-Burioni, scontro social sulla caccia: “Studia”, “No ai fanatici”

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

(Adnkronos) –
Scontro social (in amicizia) tra Mario Tozzi e Roberto Burioni. La caccia diventa l’argomento per un confronto vivace tra il geologo e divulgatore scientifico da una parte e il virologo dall’altra. Il dibattito si accende quando Tozzi, volto di Rai3, commenta la notizia della morte di un cacciatore, travolto da 5 elefanti. “Purtroppo la caccia è questa m**** qui. Spiace sempre per una morte, ma i cacciatori non dicono sempre che è uno sport? Questo qui ha perso”, scrive il geologo su X. Tra le numerose risposte, ecco quella di Burioni: “Scusa ma a ragionare così allora anche l’alpinismo sarebbe una m perché ogni tanto qualcuno ci lascia la pelle. Premesso che della caccia NON ME NE FREGA NIENTE, a me pare un atteggiamento più ideologico che science-based. Nulla di male, per carità, basta dirlo”, scrive il virologo, da anni punto di riferimento del programma Che tempo che fa condotto da Fabio Fazio.  

“A Robè, ma leggiti almeno Bekoff, De Waal e Safina, e magari pure Lorenz. Individui. Gli animali sono individui, ciascuno diverso dagli altri, ciascuno prodotto di cultura di specie. Proprio come noi. Te lo dico io: studia! Sempre con simpatia, eh”, ribatte Tozzi. Finita qui? No, c’è spazio per la controreplica di Burioni. “A Mariè i fanatici che mescolano scienza e ideologia già ci hanno rovinato nel 1987 con il nucleare, da quella volta mi stanno antipatici anche se parlano di caccia. Sempre con simpatia, eh. PS: gli animali saranno individui, ma me li mangio con gusto e senza rimorso”. Alla prossima puntata. 

Previous article
Calcio, i risultati di Serie A. Inter a +10 sul Napoli
Next article
Serie A, oggi Milan-Juve – La partita in diretta

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Burioni: “Tre buone notizie nella lotta contro il tumore al pancreas”

(Adnkronos) - "Sono 3 le notizie buone, tutte sul tumore del pancreas". Il professor Roberto Burioni si esprime così, oggi domenica 26 aprile, a...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Serie A, oggi Milan-Juve – La partita in diretta

(Adnkronos) - Il Milan torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 26 aprile, i rossoneri affrontano la Juve a San Siro nel posticipo...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Spari alla cena con Trump, il ‘furto’ di vino dopo l’attentato diventa virale

(Adnkronos) - Un uomo spara, panico nella cena con il presidente. Nel caos, meglio 'salvare' una bottiglia di champagne. Un uomo armato, Cole Tomas...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Addio al “Mago delle Vedove”, morto Virgili l’uomo che violò il Caveau al Tribunale di Roma

(Adnkronos) - Addio al Mago delle Vedove. E' morto a 76 anni, a quanto apprende l'Adnkronos, a Roma Stefano Virgili quello che era unanimemente...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.