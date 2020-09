Tpl, il Piemonte verso un sistema “pay per use” per i mezzi pubblici

TORINO (ITALPRESS) – Pagare i mezzi pubblici con il cosiddetto sistema “pay per use”, soltanto quando si utilizza il servizio. Ad annunciare il progetto è stato l’assessore regionale ai Trasporti e Infrastrutture Marco Gabusi durante l’illustrazione del Defr in seconda Commissione. Con l’emergere di una nuova flessibilità della domanda dovuta anche allo smart working che determinerà un possibile calo degli abbonamenti tradizionali, la Regione intende facilitare l’entrata in vigore di un sistema “pay per use”, legato al pagamento solo in caso di effettivo utilizzo del servizio, accelerando contemporaneamente il progetto “Mass” ovvero “mobility as a service”, che integra tutte le forme di trasporto in un ecosistema digitale all’interno del quale l’utente potrà trovare i servizi di trasporto pubblico disponibili e utilizzabili.

