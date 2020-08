GENOVA (ITALPRESS) – “Tutte le aziende ci hanno ribadito che, per poter garantire un trasporto efficace e coerente con i bisogni che ci saranno per mandare a scuola i ragazzi, abbiamo bisogno che i mezzi abbiano l’autorizzazione a una capacità di carico dell’80% di quanto previsto dalla carta di circolazione”. Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, in diretta Facebook per fare il punto su scuola e trasporti. “Abbiamo chiesto al governo – aggiunge – di poter caricare sui nostri autobus, treni e metropolitane, l’80% delle persone. Questo perchè riteniamo che circa un 80% della capacità di carico sia quella che si muoverà il 14 mattina”.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Tpl, Toti “Necessario garantire l’80% di carico per i mezzi” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento