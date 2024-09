tra-cina-e-giappone-potrebbe-ripartire-la-“diplomazia-dei-panda”

Ministro cinese Wang Yi disposto a inviarne due a zoo nipponico

Roma, 2 set. (askanews) – Nonostante le relazioni piuttosto tese, la Cina sembra disposta a concedere in prestito a uno zoo giapponese dei panda giganti, un segnale di attenzione di Pechino che s’inquadra in quella che spesso viene definita “diplomazia dei panda”. Lo scrive oggi l’agenzia di stampa Kyodo, segnalando da fonti informate che è stato lo stesso ministro degli Esteri Wang Yi a dire che si assumerà “la responsabilità” di inviare i panda.

Wang ha ricevuto la scorsa settimana a Pechino una delegazione parlamentare multipartitica giapponese guidata dall’ex segretario generale del Partito liberaldemocratico Toshihiro Nikai, un esponente di spicco della politica nipponica. In quell’occasione si è assunto l’impegno e ha espresso il desiderio di visitare il Giappone al più presto.

Durante il suo incontro a novembre dello scorso anno con Natsuo Yamaguchi, leader del partner minore della coalizione di governo giapponese, Wang aveva già mostrato un orientamento favorevole rispetto alla proposta del capo del partito buddista Komeito di concedere in affitto panda giganti allo zoo di Sendai.

Yamaguchi, durante la sua visita in Cina, aveva detto che l’affitto di panda allo zoo del nord-est del Giappone avrebbe incoraggiato le persone colpite dal devastante terremoto e tsunami del 2011 e avrebbe “svolto un ruolo importante nell’ammorbidire i sentimenti pubblici” verso il paese vicino.

Un funzionario del governo giapponese ha dichiarato che nulla è stato ancora deciso riguardo al piano di concessione in affitto dei panda giganti da parte della Cina. I due governi stanno anche coordinando visite reciproche tra ministri degli esteri, con Yoshimasa Hayashi, ora capo del gabinetto, che ha viaggiato a Pechino nell’aprile dello scorso anno come ultimo alto diplomatico giapponese a farlo.

Wang, che in passato ha servito come ambasciatore cinese a Tokyo, ha visitato il Giappone per l’ultima volta nel novembre 2020.

Attualmente otto panda giganti concessi in affitto dalla Cina vivono in Giappone alla fine di agosto, con quattro che risiedono presso i Giardini Zoologici Ueno di Tokyo e altri quattro presso lo zoo e parco di divertimenti Adventure World nella prefettura di Wakayama, nella parte occidentale del paese.

Una coppia di panda giganti dello zoo di Ueno sarà restituita alla Cina il 29 settembre per trattamenti a causa di problemi di salute legati all’età, secondo il governo metropolitano di Tokyo. A marzo, Tan Tan, il panda gigante più anziano del Giappone, è morto a 28 anni in uno zoo di Kobe.