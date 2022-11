Tra fisico e digitale, l’As Roma inaugura il primo ‘phygital’ store al mondo

DIRE – NOOE, il primo negozio fisico-digitale al mondo all’insegna dell’innovativa frontiera “phygital”, sbarca all’interno della nuova area commerciale Schengen del Terminal 1 dell’Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci. Si tratta di un’anteprima mondiale che si prepara a rivoluzionare il settore del retail, consentendo di fruire di prodotti e servizi in maniera estremamente digitalizzata, ma, allo stesso tempo, interattiva e volta a coinvolgere l’utente a 360°.

In particolare, NOOE è un modello di vendita marketplace- interamente Made in Italy- abbinato a un’esperienza di acquisto fisica, ovvero un negozio che non ha bisogno di personale e consente all’utente di acquistare in totale autonomia il prodotto esposto in vetrina. Questo pop up store, di appena 3,5 mq, è nato per offrire prodotti in edizione limitata all’interno di spazi esclusivi. Ogni prodotto può essere comprato e consegnato direttamente al domicilio indicato, rendendo l’esperienza di acquisto veloce, semplice e intuitiva.

Gli Aeroporti di Roma sono stati i primi a credere nell’iniziativa creando subito una sinergia con la startup italiana e dimostrando grande disponibilità e apertura al mondo phygital. A inaugurare la prima vetrina è l’AS Roma con l’esposizione esclusiva delle Polo Premium, una edizione limitata realizzata in diverse colorazioni: nero, bordeaux e blu. Un capo pensato per gli amanti del calcio senza perdere di vista uno stile raffinato. Per il club giallorosso l’iniziativa si inserisce nel contesto della costante ricerca di soluzioni tecnologicamente innovative per migliorare e amplificare l’accesso ai propri prodotti.

Innovazione, praticità e velocità di cui non beneficerà solo il cliente, ma anche il brand del rivenditore. Quest’ultimo, infatti, avrà la possibilità di lanciare delle campagne “flash sales” esclusive all’interno di spazi ad alto traffico, unendo la presenza fisica ai vantaggi della vendita online senza la necessità di aprire un punto vendita e ottimizzando tempi, budget e consumi energetici.

“NOOE- ha spiegato Luca Migliorati, CEO di NOOE Italia S.r.l. – è un progetto che nasce da una forte esigenza di cambiamento nel mondo del retail. Obiettivo dell’iniziativa è dare ai landlord la possibilità di creare nuovi spazi di vendita phygital all’interno delle proprie location, attirando molteplici brand verso un’esperienza di vendita online on-demand massimizzandone visibilità e profitti. Una vetrina del genere, infatti, consente di cambiare azienda e proposta in tempi particolarmente brevi”.

