Tra Governo, Regioni e Comuni torna il valzer delle ordinanze

Dai negozi alimentari allo sport, dai divieti di assembramento di più di due persone nei luoghi pubblici alla chiusura degli studi professionali, al blocco dei cantieri non urgenti ed alla chiusura di tutti gli uffici pubblici non essenziali. E, ultima in ordine di tempo, le polemiche su passeggiate genitori-figli e jogging. E’ un vero e proprio valzer delle ordinanze (con il seguito di circolari ed interpretazioni) quello che, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, si registra nelle decisioni di Governo, Regioni e Comuni per cercare di mettere un argine alla diffusione del coronavirus.

Si tratta di una serie di ordinanze (iniziata con la decisione della Regione Marche sulla chiusura delle scuole,

