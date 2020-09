AGI – Con Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania e Puglia si completa domani, giovedì 24 settembre, la riapertura della scuola in tutto il Paese. I problemi sono ancora tanti, così come le criticità. Ma il mondo della scuola ha lentamente intrapreso la strada del ritorno verso la normalità. I punti interrogativi sono sempre molti ed i contagi tra docenti, studenti e personale, hanno bloccato, e continuano a bloccare, numerose scuole, con la conseguente quarantena per diverse persone. Sul fronte delle riaperture, in questa settimana martedì 22 settembre è stata la volta della Sardegna, e da domani le aperture nelle ultime regioni che hanno rinviato o deciso la ripresa delle elezioni al 24,

L’articolo Tra il 24 e il 28 settembre le ultime riaperture, la scuola a pieno regime proviene da Notiziedi.

