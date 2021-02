Tra Israele e Grecia i turisti vaccinati viaggeranno liberamente

AGI – Israele e Grecia hanno stretto un accordo per permettere a turisti vaccinati di poter viaggiare liberamente tra i due Paesi, senza essere sottoposti a quarantena. L’intesa prevede ‘passaporti verdi’ che permetteranno scambi “senza alcuna limitazione, senza auto-isolamento, niente”, ha sottolineato il premier israeliano Benjamin Netanyahu, durante una conferenza stampa con l’omologo greco, Kyriakos Mitsotakis, giunto nel Paese insieme ai ministri degli Esteri e del Turismo.”E’ un importante successo in questo momento per i nostri Paesi, che continueranno a promuovere la ripresa degli itinerari per i turisti”, ha commentato il ministro degli Esteri israeliano, Gabi Ashkenazi.

“Negozi aperti solo ai vaccinati”

Sempre in Israele a Karmiel,

