Da un lato il numero dei contagi da tenere sotto controllo, dall’altro la forte crisi economica e l’emergenza povertà. Il Sud, da settimane in trincea per cercare di contenere gli effetti del coronavirus, entra in quelli che gli esperti considerano i “giorni decisivi” sul fronte del contenimento e della lotta alla pandemia.

I numeri dei contagi sono in aumento, ma per fortuna ad oggi non hanno fatto scattare un vero e proprio allarme. E questo ha consentito, e consente, alle diverse Regioni di potenziare la risposta sanitaria al Covid-19. I posti in terapia intensiva aumentano, nonostante i limiti delle risorse finanziarie a disposizione e la scarsa disponibilità di macchinari e altri mezzi,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Tra nuovi contagi e povertà, il Sud in trincea contro il virus proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento