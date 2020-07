“A Lampedusa, particolarmente esposta per la propria collocazione geografica, ai migranti viene effettuato il test sierologico. In merito agli arrivi degli ultimi giorni già oggi è previsto il trasferimento di almeno 200 migranti, attesi a Porto Empedocle per essere poi trasferiti sul territorio nazionale; domani ne verranno trasferiti altri 100 e sulla base di una programmazione progressivamente aggiornata si provvederà allo svuotamento dell’hotspot”. Lo ha detto in question time alla Camera il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, rispondendo ad una interrogazione di Forza Italia.

Dei 70 migranti giunti a Roccella Jonica il 10 luglio scorso, “13 positivi asintomatici,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo “Tra oggi e domani 300 migranti via da Lampedusa”, garantisce Lamorgese proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento