ROMA – Si sono sposate il 2 luglio del 2022, poi ultimamente si vociferava una crisi: Paola Turci e Francesca Pascale hanno sciolto la loro unione civile. La conferma arriva dal sito Dagospia. Come riporta il sito “questa mattina il giudice Benedetta Foti della Procura di Firenze ha omologato l’accordo di divorzio. Ora gli atti verranno trasferiti al comune di Montalcino“, dove si è celebrata la loro unione, che si è conclusa “con un accordo sulla proprietà di una villa a Fiesole, omologato dalla Procura di Firenze”.

La ‘goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso’, come si legge su Dagospia, sarebbe stata la partecipazione dell’ex compagna di Silvio Berlusconi alla trasmissione ‘Belve’, condotta da Francesca Fagnani. “Adesso ti posso corteggiare?”, aveva detto Pascale alla conduttrice, aggiungendo “no, sono sposata, non posso”. Parole che non sarebbero piaciute alla cantautrice. Successivamente, Turci aveva pubblicato un video su Instagram che la ritraeva abbracciata con l’attrice Valentina Dispari al Festival di Procida. Un gesto che non sarebbe piaciuto alla Pascale.

Tra Paola Turci e Francesca Pascale è finita: hanno sciolto l'unione civile

