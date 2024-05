Il premier francese a Royan da agricoltori, accarezza anche un cane

Royan (Francia), 23 feb. (askanews) – Bagno di folla in un mercato a Royan, in Charente-Maritime, dipartimento occidentale francese, per Gabriel Attal. Il primo ministro francese è qui per incontrare i rappresentanti degli agricoltori e ne approfitta per fare qualche assaggio, accarezzare un cagnolino e scattarsi alcuni selfie con delle sostenitrici.