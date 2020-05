Tra Usa e Cina gli affari vanno avanti nonostante tutto

I rappresentanti commerciali cinesi e statunitensi hanno concordato di “creare favorevoli condizioni” per l’accordo commerciale di Fase uno, firmato a gennaio, nonostante le recenti tensioni sulla pandemia di coronavirus.

Lo rende noto il ministero del Commercio di Pechino, il quale fa sapere che il vice premier Liu He, che aveva guidato i negoziati per conto della Cina, in mattinata ha telefonato al rappresentante commerciale statunitense, Robert Lighthizer e al segretario al Tesoro Steven Mnuchin.

“Entrambe le parti hanno affermato che dovrebbero rafforzare la cooperazione macroeconomica e sulla sanitaà pubblica, sforzandosi di creare un’atmosfera e condizioni favorevoli per l’attuazione dell’accordo economico-commerciale di Fase uno tra Cina e Stati Uniti,

