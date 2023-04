“Tradimento”: Mosca condanna a 25 anni di carcere l’oppositore di Putin Kara-Murza

By

ROMA – L’attivista e oppositore Vladimir Kara-Murza è stato condannato oggi a Mosca a 25 anni di carcere con l’accusa di “tradimento” e di aver gettato discredito sull’esercito russo in relazione alla guerra in Ucraina.

Quarantuno anni, giornalista, autore e regista, cittadino con passaporto russo e britannico, Kara-Murza è vicepresidente di Open Russia, una organizzazione non governativa fondata dall’ex petroliere e oligarca Mikhail Khodorkovskij.Sul piano politico è stato vicino a Boris Nemtsov, politico di orientamento liberale assassinato anni fa a Mosca. Come ricorda l’agenzia di stampa Interfax, Kara-Murza è agli arresti dall’aprile del 2022. L’offensiva russa in Ucraina era cominciata alcune settimane prima, il 24 febbraio 2022.

