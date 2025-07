traffico-di-droga-in-tutta-italia-con-base-a-roma,-28-arresti

Operazione dei carabinieri contro un’associazione ‘ndranghetista

Roma, 8 lug. (askanews) – Eseguita dai carabinieri del Ros un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 28 indagati, accusati di aver preso parte a un’associazione criminale di matrice ‘ndranghetista, con base a Roma e operante nell’intero territorio nazionale. Tra i reati contestati, traffico internazionale di stupefacenti e un episodio di tortura aggravata dal metodo mafioso. La misura è stata emessa dal Tribunale di Roma su richiesta della Dda capitolina.Scoperta un’associazione dedita al narcotraffico con ai vertici un 57enne calabrese già condannato per la sua appartenenza alla ‘ndrangheta. Sequestrate ingenti quantità di droga, destinate al mercato romano. La cocaina, secondo le indagini, veniva acquisita in Sudamerica e fatta giungere, tramite container in alcuni porti della Spagna, Rotterdam (Olanda) e Gioia Tauro (RC).