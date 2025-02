Tragedia a Cosenza, il figlio del senatore Occhiuto cade dall’ottavo piano

BOLOGNA – Tragedia a Cosenza: il nipote del governatore della Calabria Roberto Occhiuto, Francesco, è ricoverato in rianimazione a Cosenza dopo essere precipitato dalla finestra della sua abitazione, in viale Giacomo Mancini, in pieno centro. Intorno alle 20 è caduto dall’ottavo ed è stato portato in gravissime condizioni all’ospedale Santissima Annunziata. Ha 30 anni. Sulla dinamica al momento viene mantenuto il riserbo. Per il giovane è stato disposto il trasferimento verso l’ospedale di Catanzaro, al reparto di rianimazione. Oltre che nipote del governatore, Francesco Occhiuto è figlio dell’ex sindaco di Cosenza e senatore di Forza Italia, Mario Occhiuto.

