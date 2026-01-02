venerdì, 2 Gennaio , 26

Crans-Montana, l'esperto: "Quei 90 secondi fondamentali per salvarsi da un incendio"

Incendio a Crans-Montana, Bertolaso: "Entro stasera 7 giovani italiani feriti a Milano"

Road to Milano Cortina 2026: dentro l'anno olimpico

Crans-Montana, chi sono i proprietari del locale Le Constellation

Tragedia a Crans-Montana, i soccorritori ancora al lavoro

Tragedia a Crans-Montana, i soccorritori ancora al lavoro

Tragedia a Crans-Montana, i soccorritori ancora al lavoro
Sei italiani ancora dispersi, 13 feriti. I morti sono almeno 47

Crans-Montana, 2 gen. (askanews) – Polizia e vigili del fuoco continuano il loro lavoro intorno al bar Le Constellation nella cittadina di Crans-Montana, sulle Alpi svizzere, dove un incendio ha trasformato una festa di Capodanno in una delle peggiori tragedie del Paese. I morti sono almeno 47 e 115 i feriti, quasi tutti giovanissimi. Sei italiani risultano ancora dispersi, mentre altri 13 sono tra i feriti. L’incendio, secondo le ricostruzioni, sarebbe partito da torce inserite nelle bottiglie di champagne che, sollevate, avrebbero dato fuoco all’impianto di areazione. Le fiamme poi si sono propagate in tutto il locale.

