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Tragedia a Santo Domingo: morta una turista italiana a seguito di un incendio a Bayahibe
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Tragedia a Santo Domingo: morta una turista italiana a seguito di un incendio a Bayahibe

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By Redazione-web

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ROMA – Una vacanza che si è trasformata in tragedia. Stando a quanto riporta il corriere.it, le autorità di Santo Domingo hanno confermato all’ambasciata italiana la morte di una cittadina italiana, vittima di un vasto incendio che ha colpito un resort nella nota località turistica di Bayahibe. A dare la notizia è stata la Farnesina, che sta seguendo da l’evolversi della situazione. Altre 1700 persone sono state evacuate dalla struttura.

LA DINAMICA DELL’INCIDENTE

Secondo le prime ricostruzioni, la donna si era messa in salvo sulla spiaggia insieme agli altri ospiti della struttura per evacuare le stanze invase dalle fiamme. Proprio mentre si trovava sull’arenile, tuttavia, è stata colpita da un’improvvisa e densa ondata di fumo proveniente dal rogo.

L’inalazione massiccia di monossido di carbonio le ha causato una grave crisi respiratoria, facendole perdere conoscenza. La donna è stata immediatamente soccorsa e trasportata d’urgenza in ospedale a bordo di un’auto privata, ma per lei non c’è stato nulla da fare. Al momento, le autorità locali hanno diffuso soltanto le iniziali del suo nome: F. V.

L’ASSITENZA AI CONNAZIONALI

L’ambasciatore italiano si è recato sul posto e ha incontrato il marito della vittima. Il personale diplomatico continua a lavorare per garantire assistenza e verificare le condizioni di tutti gli altri connazionali presenti nella struttura. Stando a quanto riporta la nota ufficiale “Al momento, fortunatamente, non si registrano altre vittime o feriti gravi legati, direttamente o indirettamente, al rogo.

La risposta del governo locale

Il governo della Repubblica Dominicana si è subito attivato: sul luogo del disastro sono giunti: il capo della Protezione Civile locale e due ministri del governo dominicano. Sono già state avviate anche diverse riunioni operative tra le autorità locali, l’ambasciata d’Italia e i responsabili del resort per coordinare la gestione dell’emergenza e mettere in sicurezza l’intera area. Restano ancora da chiarire le cause che hanno fatto divampare le fiamme all’interno del complesso turistico.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

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